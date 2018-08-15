Технодом остался без интима

Представители компании призывают чиновников проводить цифровизацию Казахстана в правовом поле.

7 августа интернет-магазин компании Технодом был заблокирован, как позже выяснилось, из-за жалоб пользователей на «взрослые» товары. В министерстве информации и коммуникаций заявили об установленных фактах нарушения — наличия на сайте соответствующей категории товаров и откровенных изображений, в связи с чем и была приостановлена работа сайта. Ресурс не работал два дня. Позднее, после удаления раздела, вызвавшего возмущение пользователей, работа интернет-магазина была восстановлена.

Представители АО «Technodom Operator» заявили о неправомерных действиях чиновников. Письмо с уведомлением от МИК, отправленное 2 августа, не было направлено первому руководителю, не приложены доказательства об отсутствии уведомлений или всплывающих окон о возрастном ограничении в соответствующем разделе сайта. Как отметил Эдуард Ким, основатель и председатель совета директоров компании, уведомление пришло «на электронный адрес колл-центра».

«Согласно законодательству, представители министерства должны были применить ограничение исключительно к категории, относительно которой поступали жалобы. Кроме того, по казахстанскому законодательству блокировка сайта возможна только по решению суда или прокурора. В нашем случае она незаконна. Двое суток мы были парализованы и не понимали, что происходит. Сегодня 7% продаж нашей компании приходится на интернет-магазин. Из-за сложившейся ситуации мы понесли значительный ущерб», — заявил Эдуард Ким. Нанесенный в результате блокировки сайта ущерб в компании предварительно оценили в 30 млн тенге за один день. Сюда же Эдуард Ким намерен добавить репутационные потери. Он уверен, что компания не нарушила «ни один закон», а чиновники воспрепятствовали ведению бизнеса.

Как отметил Георгий Сосновский, директор по маркетингу и развитию бизнеса АО «Technodom Operator», годовой прирост интернет-площадки компании составил 115%. Более того, через пять лет планируется довести уровень онлайн-продаж до 50%. Инвестиции в цифровой бизнес Technodom составляют более 10 млн долларов в год. «Мы создаем полноценный маркет-плейс, экосистему, наполненную всевозможными сервисами. Лидер продаж среди регионов — Алматы с долей 52%. Наибольший прирост в цифровом сегменте наблюдается в категории аксессуаров для автомобилей (прирост в 9 раз), в категории Телеком (мобильные телефоны, смартфоны) — прирост более чем в 4 раза, в подкатегории Дроны — прирост в 18 раз. Интим-товары, предмет возникшего недоразумения, за тот небольшой промежуток времени, который просуществовала категория, были проданы всего на сумму 235 тыс. тенге», — сообщил Георгий Сосновский.

Юрист Джохар Утебеков пояснил Profit.kz, что внесудебная блокировка ресурсов законом о связи допускается только в исключительных случаях, однако решение не может быть принято министерством информации: «Решение может принять генеральная прокуратура или КНБ, но не сотрудники министерства. По сути, министерство занимается техническим „обслуживанием“ систем телекоммуникаций и само поиском нарушителей или их наказанием заниматься не должно. Все вопросы и претензии должны решаться в судебном порядке. Есть, конечно, определенные проблемы в законодательстве, но здесь в корне нарушена вся процедура привлечения к ответственности». Он выразил надежду, что конфликт не дойдет до суда, а министерство информации примет меры и само накажет виновных лиц в дисциплинарном порядке.