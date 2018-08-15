Оплата с мобильного стала доступна абонентам Кселл

Абоненты «Кселл» получили возможность оплачивать более 150 различных видов услуг, покупать товары, оплачивать парковки, проезд в общественном транспорте и многое другое с мобильного баланса.

Напомним, что у абонентов Activ такая возможность есть с 2016 года. Для удобства в «Кселл» разработали мобильное приложение mobiMoney, которое доступно в Google Play или App Store. Существует и десктоп-версия, расположенная по адресу Mobimoney.kz. «После запуска этого сервиса для абонентов Activ мы увидели, что отклик очень хороший, люди оценили возможности оплаты с баланса. Была проведена определенная работа, и сейчас абоненты “Кселл” могут воспользоваться всеми преимуществами mobiMoney. Это удобно, просто и самое главное — доступно для всех», — отмечает Марат Садыков, руководитель отдела по развитию нового бизнеса АО «Кселл». mobiMoney, конечно, еще только в начале пути. И он пока не может дать весь функционал, доступный платежным картам. Но этот сервис — прекрасная и удобная альтернатива для мини и микроплатежей: безопасная, простая и многообещающая.