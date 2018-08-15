Сагинтаев поручил принять меры по обеспечению городов и сел широкополосным интернет-доступом

В правительстве рассмотрели ход реализации нескольких проектов в рамках госпрограммы Цифровой Казахстан.

На заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход реализации проектов по обеспечению широкополосным интернет-доступом сельских населенных пунктов, по развитию 5G и дата-центров. Бакытжан Сагинтаев отметил, что обеспечение широкополосным доступом в интернет городов и сел является требованием времени, передает Primeminister.kz.

«Обеспечение широкополосным интернет-доступом не только наше требование. Мы не должны отставать, необходимые документы приняты, все решения есть. Это веление времени, на повестке дня многих государств. Только нужно активно работать. Основная проблема — скорость интернета в регионах: есть связь, интернет есть, но скорость очень низкая. Это не только касается бизнеса, но и является потребностью населения», — сказал премьер-министр.

Он поручил министерству информации и коммуникаций РК совместно с государственными органами принять меры по обеспечению скоростного интернета. Контроль за исполнением закреплен за заместителем премьер-министра РК Аскаром Жумагалиевым. Реализация проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи» позволит подключить государственные органы и бюджетные учреждения к услугам связи в 1249 сельских населенных пунктах страны с использованием технологии волоконно-оптических линий связи с общей пропускной способностью канала не менее 50 Мбит/с, которое способствует к исключению цифрового неравенства между городом и селом.

В конкурсном проекте по разработке и обеспечению широкополосным скоростным интернетом участвует АО «Казахтелеком». В диапазоне подключения находится 828 сельских населенных пунктов, которые покрывают 4,8 млн человек.

Аскар Жумагалиев доложил, что работа по обеспечению широкополосным доступом к интернету сельских пунктов активно проводится, все вопросы по данной программе решаются.

«До конца года нужно начинать обеспечивать доступ к широкополосному интернету. Внедрение 5G в следующем году мы в пилотном режиме планируем провести. Когда закончится пилотный режим, будет принято окончательное решение. Мы изучили самый передовой опыт, в том числе таких стран как Великобритания и Эстония. Будем развивать центры обработки данных, чтобы хранить данные и обрабатывать их. Программы обеспечения широкополосным интернетом будут держаться на строгом контроле», — сказал А. Жумагалиев.

Министр информации и коммуникаций РК Д. Абаев отметил, что внедрение мобильной связи 5G на территории Казахстана станет возможным после принятия стандарта 5G Международным союзом электросвязи, в котором будут определены диапазоны частот и технические параметры. Принятие данного решения планируется на Всемирной конференции радиосвязи 2019 г. в Египте. Только после этого производители телекоммуникационного оборудования начнут массовое производство соответствующих устройств, работающих в принятом стандарте.

Во II квартале 2019 г. В Казахстане планируется провести пилотное тестирование технологии мобильной связи 5G. Для пилотного тестирования по согласованию с Министерством обороны РК проведена работа по подбору частот в Астане, Алматы, Акмолинской и Алматинской областях. В ближайшее время предстоит определить оператора связи для проведения тестирования.

Как сообщил Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», в рамках развития 5G компания прорабатывает вопросы с производителями о предоставлении оборудования и программного обеспечения для начала тестирования 5G, также разрабатывается план тестирования. Получено подтверждение о готовности предоставления оборудования и ПО от одного из вендоров.

Что касается развития дата-центров, для размещения информационных систем госорганов в коммерческих ЦОДах предлагается разделить перечень информационных систем на две группы по классам в соответствии с правилами классификации объектов информатизации. Проект «Создание технологического анализа Больших данных» является инфраструктурной площадкой для развития электронного правительства РК и предоставления мощностей под будущие проекты цифровизации из плана мероприятий госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Целью государственной программы «Цифровой Казахстан» является ускорение темпов развития экономики РК и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, обеспечение создания цифровой экономики в долгосрочной перспективе.