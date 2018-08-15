Узбекистан и Индия совместно будут выпускать мобильные телефоны

О достигнутой договоренности сообщили представители «Узэлтехсаноат».

Представители компании «Узэлтехсаноат» договорились с индийской компанией «LAVA» о производстве мобильных телефонов в Узбекистане. Кроме этого, с компанией «KEC International LTD» подписано соглашение о доставке в Узбекистан кабелей и трансформаторов на общую сумму $10 млн, передает CA-NEWS.

Напомним, что ассоциация «Узэлтехсаноат» создана в 1994 году путем преобразования Узбекского государственного концерна радиоэлектронной, электротехнической промышленности и приборостроения «Радиоэлектронтехприбор» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года.