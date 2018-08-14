Срок действия ключей ЭЦП продлен до трех лет

Нововведение коснется ключей на защищенных носителях информации.

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о продлении срока действия ключей ЭЦП. Теперь пользователи могут выпустить их со сроком действия три года при условии использования защищенных носителей информации — удостоверений личности, eToken PRO 72K, JaCarta, Kaztoken, Akey.

Срок действия ключей ЭЦП на файловой системе по-прежнему составит один год, поскольку «данный тип хранилища не является сертифицированным и не позволяет безопасно хранить закрытые ключи продолжительное время».

Как омтетили в АО НИТ, главная цель продления срока действия ключей ЭЦП — это удобство для граждан. Если ранее пользователям необходимо было каждый год перевыпускать ключи посредством личного кабинета или в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», то на текущий момент необходимость перевыпуска и соответственно необходимость посещения филиалов Госкорпорации будет возникать только раз в три года.

В настоящее время реализован функционал по предупреждению пользователей об истекающих сроках действия ключей ЭЦП. За 30, 15, 7 дней на почтовый адрес пользователя, в случае если он указал его при подаче заявки, поступает уведомление о необходимости перевыпуска.