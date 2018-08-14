Тор-7 твиттерян в Казнете

Сервис микроблогов не так популярен в нашей республике — активных аккаунтов, то есть, тех, которые хоть изредка публикуют какие-то сообщения — около 30 тысяч.

Сравните это с Фейсбуком (470 тысяч) или с Инстаграмом, у которого почти полтора миллионов активных пользователей! И, тем не менее, звезды есть и здесь.

Если опираться на данные Br-analytics.ru, то посредством 30 тысяч активных аккаунтов в Твиттере только в июле 2018-го было опубликовано около 714 тысяч сообщений — в среднем по 24 на каждый. Твиттер, кстати, это образчик гендерного баланса — доли прекрасной и сильной половин стремятся к паритету.

А теперь, собственно, рейтинг, который мы составили, опираясь на данные Socialbakers.com.

1. Gennady Golovkin (@GGGBoxing): 523278 читателей

Прославленный боец Казахстана меньше всего нуждается в каком-то представлении. Мы и не будем. Отметим лишь, что за все время существования аккаунта Геннадия Головкина в Твиттере от его имени опубликовано 4235 сообщений.

2. Saken Maigaziyev (@SakenMaigaziev): 180213 читателей

Сакен — творческая личность — участник группы МузАРТ. Соответственно, в ленте довольно много информации о его творческой деятельности вкупе с комментариями и заметками. За все время владелец аккаунта опубликовал 4278 сообщений.

3. Али Окапов (@AliOkapov): 171509 последователей

Автор — музыкант, композитор, певец, сын Розы Рымбаевой. За все время существования аккаунта было опубликовано 13283 сообщения. Кстати, относительно недавно Али Окапов представил новый клип «Берi кел», который собрал уже более 350 тысяч просмотров на Youtube. Об этом событии мы тоже прочитали в его тви-ленте.

4. Ануар Нурпеисов (@anuar_nurpeisov): 146161 читателей

Актер и продюсер Ануар Нурпеисов, пожалуй, тоже не нуждается в представлении. И это доказывает четвертая позиция в топ-7. За все время существования аккаунта в Твиттере его владелец опубликовал более 6133 сообщений.

5. Bekbolat Tleukhan (@BekbolatTleuhan): 113766 последователей

Владелец аккаунта — заслуженный артист Республики Казахстан, депутат мажилиса парламента Республики Казахстан 4-го созыва, член комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан. К сожалению, владелец не балует своих поклонников — последнее сообщение датируется 18 декабря 2017 года. За все время существования аккаунта Бекболат Тлеухан опубликовал лишь 2752 твита.

6. Мурат Абенов (@MuratAbenov): 99303 подписчика

Автор — экс-вице-министр министерства образования и науки Республики Казахстан, экс-депутат мажилиса парламента Казахстана 4-го и 5-го созывов — чрезвычайно активен: за все время существования аккаунта было опубликовано 22827 сообщений.

7. Nurtas Adambay (@NurtasAdambayev): 81638 подписчиков

Замыкает семерку известный казахстанский комедийный актер, шоумен, режиссер, продюсер и сценарист. Кроме того, Нуртас известен тем, что выступал в Высшей Лиге КВН за сборную Казахстана. За время существования аккаунта было опубликовано 7240 сообщений.