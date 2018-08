В Алматы выбрали лучшие мобильные приложения этого лета

На суд жюри было представлено 70 приложений, созданных выпускниками интенсивной 7-недельной программы nFactorial Incubator 2018.

11 августа в SmArt.Point состоялся ежегодный фестиваль мобильных приложений nFactorial Demo Day 2018. На суд зрителей и членов жюри представлено 70 лучших казахстанских мобильных приложений, запущенных в App Store и Play Market этим летом. Все мобильные приложения сделаны выпускниками интенсивной 7-недельной программы nFactorial Incubator 2018. В рамках этой программы бесплатно обучено 100 инженеров-программистов.

Призовые места:

1-место — приложение Makeup AI (iOS и Android), автор Берик Турсынбек

Приложение позволяет наносить фотореалистичный макияж для селфи с помощью технологий машинного обучения. Искусственный интеллект изучает макияж выбранной модели и переносит его на фото пользователя, с учетом особенности строения лица.

2-место — приложение Alippe (iOS), авторы Рымбеков Адлет, Зайнолдин Алмас

Мобильная версия программы для улучшения грамотности детей и изучения алфавита. С этим приложением дети смогут изучать правописание слова по первой букве картинки и то, как оно звучит.

3-место — приложение EsproBook (Android), автор Данекер Нургалиева

Приложение для удобного обмена книгами в кофейнях. Каждый пользователь сможет выбрать интересующую книгу, кофейню, в которой она находится, и указать, какую книгу он оставит взамен. Главная особенность приложения: пользователи получат возможность обменяться книгами и найти комфортное место для чтения, а кофейни — клиентов (чтобы воспользоваться услугой, нужно купить кофе).

4-место — приложение Speech Art (iOS и Android), автор Айдана Нұрахметова

Благодаря приложению можно определить качество произношения слов. Само приложение состоит из русских скороговорок разных сложностей и уровней. Оно поможет детям и взрослым улучшить дикцию.

5-место — приложение Sabi (Android), авторы Назерке Егемберді, Дана Кабдуллина

Приложение даст родителям возможность насладиться многолетним развитием своего ребенка. Работает оно следующим образом: каждую неделю родители загружают в приложение фото ребенка (push-уведомления напоминают, когда это нужно сделать), затем приложение создает из фотографий видеоролик с музыкой, благодаря которому за несколько минут можно посмотреть, как рос и развивался ребенок.

6-место — приложение Ashyq Hattar (iOS и Android), автор Шынгысхан Абилькасов

Благодаря приложению можно быстро найти нужную открытку или поздравление на казахском языке. Особенность приложения: удобный поиск, открытки и поздравления по категориям, возможность составлять именные картинки и делиться ими.

В состав жюри конкурса вошли ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев, ректор Евразийского технологического университета Жанар Темирбекова, основатель школы дополнительного образования «Пифагор» Асан Жолдасов и бизнес-ангел Рахат Турлыханов.

nFactorial Incubator — это ежегодная некоммерческая инициатива, фабрика талантов и интенсивная 7-недельная школа по подготовке для рынка высококлассных мобильных разработчиков. Организатор программы — студия мобильной разработки Zero To One Labs. Это самый продолжительный и масштабный проект в Казахстане по бесплатному обучению разработке программного обеспечения и подготовке профессиональных инженеров-программистов. За 4 года nFactorial прошли больше 400 выпускников из 14 стран и 40 университетов. Выпущено больше 300 приложений. Программа охватывает участников со всего Казахстана: работающих профессионалов, студентов и школьников в возрасте от 15 лет. Критерии отбора: прохождение теста, впечатляющие достижения, образование, опыт программирования.

С 25 июня по 11 августа в Алматы на базе Евразийского технологического университета прошел 4-й сезон nFactorial Incubator. В этом году на участие в программе подано более 350 анкет, отобрано 100 лучших разработчиков. Цель участников — за 7 недель запустить собственное мобильное приложение с использованием Blockchain или Machine Learning и получить 10 000 скачиваний.

В этом году на выбор представлены две обучающие программы: разработка нативных приложений для iOS и разработка кросс-платформенных приложений на React Native для iOS и Android. А также две специализации: Blockchain — децентрализованные приложения (DApps) и Machine Learning (NLP, Computer vision) — интеграция технологий машинного обучения в приложения.

Программа состоит из двух этапов. На первом этапе (четыре недели) все участники в зависимости от направления прошли интенсивный курс основ CS, IOS, React Native, Blockchain, Machine Learning, UI/UX и продвижения приложений, обучались строительству приватных блокчейнов и прошли основы машинного обучения. На втором этапе (три недели) каждый участник создал и запустил собственное мобильное приложение. На протяжении семи недель программы студентов обучали 10 профессиональных мобильных разработчиков из студии Zero To One Labs, а также 11 экспертов из Facebook, Microsoft, Google, Check24, BMW, IBM, Bitfury. Программе nFactorial 2018 оказали содействие и поддержали корпорация «Шеврон», Евразийский технологический университет, SmArt.Point, АО «Казахтелеком».

Все приложения, созданные этим летом можно найти здесь.