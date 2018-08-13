На 90% алматинцев сформированы электронные паспорта здоровья

В 40 поликлиниках города развернуты посты цифровой помощи пациентам.

Управлением здравоохранения города Алматы активно проводится работа по созданию единого информационного пространства здравоохранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям и Управления здравоохранения Алматы.

Цифровизация здравоохранения является необходимым условием для развития не только данной сферы, но и основным фактором экономического и общественного прогресса. Одной из приоритетных задач цифровизации здравоохранения является внедрение электронного паспорта здоровья пациента. На сегодняшний день сформировано 1 676 437 электронных паспортов здоровья (90% от всего прикрепленного населения). Применяются мобильные приложения, позволяющие осуществлять дистанционный мониторинг состояния пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония), патронаж за беременными женщинами и детьми до 1 года.

Автоматический сбор данных о пациентах, таких как истории диагнозов, клинических показателей, фактов вызова скорой и неотложной помощи, сведения о случаях госпитализации, отзывы об удовлетворенности медицинскими услугами и т. д., позволяют существенно улучшить качество лечения и преемственность медицинской помощи.

На базе Городской поликлиники № 17 г. Алматы прошла широкомасштабная акция «Здоровые города для здоровых горожан». Цель акции — своевременное выявление хронических и других социально значимых заболеваний на ранних стадиях. В акции приняли участие более тридцати сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. Все участники смогли определить свою поликлинику через Регистр прикрепленного населения (РПН), получили информацию по использованию мобильного приложения DamuMed. Медицинский персонал поликлиники разъяснил спасателям преимущества приложения и помог зарегистрироваться в личном кабинете пациента. Сотрудники ЧС намерены донести полученную информацию до своих коллег.