В ЦОНе СКО выдали ЭЦП с паролем по чужому удостоверению

Сотрудники не обратили внимание на то, что обратившийся не похож на фотографию в удостоверении.

Тайный покупатель проверил работу Центра обслуживания населения в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. По информации департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, тайный покупатель обратился с чужим удостоверением личности за получением адресной справки. Сотрудница ЦОНа не заметила, что обратившийся не похож на хозяина удостоверения, и постаралась оказать госуслугу через уголок самообслуживания. Так как удостоверение было чужое, тайный покупатель не знал пароль от ЭЦП на удостоверении, передает Kazpravda.kz.

«Ему помогли перезаписать ЭЦП на удостоверении. Тайный покупатель подал заявление на активацию ЭЦП, сотрудник операционного зала принял и обработал заявку и сделал фотографию обратившегося. Сотрудник тоже не обратил внимания на то, что обращается совершенно другой человек», — рассказали в пресс-службе.

После активации ЭЦП тайному покупателю сообщили пароль, с помощью которого сотрудница ЦОНа помогла ему получить адресную справку на третье лицо. В итоге тайный покупатель получил и адресную справку на третье лицо без предоставления доверенности, и ЭЦП с паролем. Департамент направил рекомендации о проведении разъяснительной работы с сотрудниками этого ЦОНа.