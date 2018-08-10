Спутниковая система KazSat заработала более 14 млн долларов за 2017 год

Система связи и вещания KazSat состоит из двух спутников связи KazSat-2 и KazSat-3 с двумя наземными комплексами управления в Акмолинской области и Алматы.

Космическая система обеспечивает потребность операторов связи и телевещания РК, а также передачу данных госорганам и нацкомпаниям. За прошлый год KazSat принесла доход более пяти миллиардов тенге (14,3 миллиона долларов) и обеспечила импортозамещение в размере 12 миллиардов тенге (34,4 миллиона долларов) за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников. Об этом рассказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин, передает Sputnik.

За семь лет работы доход KazSat составил более 17 миллиардов тенге. В 2023 году завершается расчетный срок существования KazSat-2. На его место придет космическая система связи KazSat-2R. Над новым проектом МОАП работает с прошлого года. Новая система позволит обеспечить села доступом к интернету и сотовой связи. Сейчас в труднодоступные медпункты Туркестанской области в тестовом режиме предоставили широкополосный доступ к Всемирной паутине через KazSat-3. Спутниковые абонентские терминалы были установлены в трех населенных пунктах — в Сарыагашском, Сузакском и Байдибекском районах области.

Кроме того, в Казахстане третий год работает космическая система дистанционного зондирования Земли. В основном ее используют для решения задач сельского хозяйства, экологии, геодезии, национальной безопасности и так далее. В прошлом году госорганы и организации с помощью ДЗЗ получили космические снимки поверхности планеты общей площадью 11,5 миллиона квадратных метров. При этом импортозамещение составило более 12 миллиардов тенге (34,4 миллиона долларов). Всего за период эксплуатации (с 2015 года) системой ДЗЗ отснято более 674 миллионов квадратных метров территории Земли, а импортозамещение составило почти 30 миллиардов тенге (86 миллионов долларов).