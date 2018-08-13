CRM-система bpm’online демонстрирует стремительный рост в рейтинге лучших решений для управления продажами

Продукт от Террасофт уже третий год подряд входит в Магический Квадрант Gartner.

Ведущее мировое аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг лучших CRM-решений для управления продажами — Magic Quadrant for Sales Force Automation 2018. Продукт bpm’online компании Террасофт входит в Магический Квадрант уже третий год подряд, демонстрируя стремительный рост.

Эксперты Gartner ежегодно исследуют тенденции рынка и оценивают предложения ключевых поставщиков ИТ-решений, чтобы помочь компаниям с выбором корпоративного ПО. Так, по мнению аналитиков Gartner, инвестиции компаний в системы для управления продажами (Sales Force Automation, SFA) продолжают расти. В 2017 году рынок SFA-технологий вырос на 15,7%, из них 79% предложений составили SaaS-решения. 70% компаний, опрошенных в рамках исследования, приобрели SFA-решения для повышения операционной эффективности и 67% — для улучшения результативности бизнес-процессов. При этом неотъемлемой частью систем для управления продажами становятся технологии предиктивной аналитики, которые позволяют повысить эффективность продаж и помогают менеджерам закрывать больше сделок.

Читайте полную версию отчета Magic Quadrant for Sales Force Automation 2018 на сайте Террасофт.

Из сотен различных решений для управления продажами в Магический Квадрант Gartner 2018 включены всего 15 систем. CRM-система bpm’online получила высокие оценки экспертов и клиентов, благодаря чему значительно усилила свои позиции в рейтинге. Аналитики Gartner оценили наличие в bpm’online не только технологий для автоматизации продаж, но и расширенных инструментов для управления бизнес-процессами, которые позволяют моделировать абсолютно разные процессы продаж и сценарии путешествия клиента. Кроме того, bpm’online получила максимальное количество баллов среди всех участников обзора за уровень удовлетворенности клиентов и полученный клиентский опыт.

«Это большая честь для нас — быть в числе ключевых игроков мирового CRM-рынка, — комментирует Катерина Костерева, CEO Террасофт. — Мы рады предоставлять нашим клиентам и партнерам новейшие технологии, которые не просто позволяют компаниям автоматизировать продажи, маркетинг, сервис и другие задачи бизнеса, а помогают организациям быстро трансформироваться и развиваться».

Программный продукт для автоматизации продаж bpm’online sales дает тысячам компаний различных отраслей по всему миру инструменты для ускорения полного цикла продаж — от лида до повторных заказов. В основе bpm’online лежит интеллектуальная low-code платформа, которая позволяет пользователям без технических навыков быстро создавать, автоматизировать и оптимизировать процессы продаж. А множество готовых инструментов — расширений, коннекторов, шаблонов процессов, — которые доступны на онлайн-площадке на Marketplace, помогают организациям быстрее достигать желаемых результатов бизнеса.

На сайте Террасофт доступна полная версия отчета Magic Quadrant for Sales Force Automation 2018, а также бесплатная 14-дневная версия bpm’online sales.