Телеканалы RU.TV и Дождь прекратят вещание в Казахстане

Министерство информации и коммуникаций отзывает свидетельства о регистрации из-за неисполнения нормы закона.

В Казахстане поставлено на учет 307 иностранных теле- и радиоканалов. В соответствии с поправками в закон РК «О телерадиовещании», принятыми в 2017 году, все иностранные каналы, зарегистрированные в республике, обязаны открыть в РК свои представительства — создать юридическое лицо или провести учетную регистрацию филиала. Сегодня Министерство информации и коммуникаций объявило список тех каналов, которые данное требование не выполнили, в связи с чем подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны.

Таким образом, 88 иностранных телеканалов теперь будут недоступны казахстанским зрителям. Среди них — Киносоюз, НТВ-Плюс 3D, Кинолюкс, RU.TV, Дождь, Fashion TV, Бойцовский клуб, Universal Channel, Sky News, Travel Channel HD, Fox News Channel, THT-Comedy.Тем каналам, которые заинтересованы в продолжении работы в Казахстане, необходимо будет открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет.

«С начала 2018 года проводилась уведомительная работа с собственниками иностранных теле-, радиоканалов, не открывшими представительства, о необходимости приведения их деятельности в соответствие с требованиями казахстанского законодательства», — отметили в министерстве.