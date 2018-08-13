Oblako.kz открывает новые услуги в Казахстане

Облачный провайдер мирового уровня представил новую и долгожданную услугу для Казахстана — облачное хранилище данных и IPv6 сети.

Основной услугой сервиса Oblako.kz является аренда виртуальной инфраструктуры (IaaS) и VDS/VPS серверов. Теперь клиенты в Казахстане получили доступ к облачному (объектному) хранилищу данных. Также сервис добавил IPv6 сети, которые пришли на замену IPv4. Главными их отличиями являются увеличенное адресное пространство, улучшенная безопасность и оптимизация.

Oblako.kz использует самое современное оборудование от таких производителей как Cisco, Dell и NetApp. За последние два месяца провайдер добавил два новых центра обработки данных — второй центр в Санкт-Петербурге и новый в Минске. Кроме того, запущено резервное копирование данных в казахстанском дата-центре «Ahost». Эта услуга позволяет пользователям создавать резервные копии виртуальных машин на определенный срок. Таким образом, оборудование размещается в пяти дата-центрах (Алматы, Санкт-Петербург, Москва и Минск).

С помощью объектного хранилища клиенты Oblako.kz могут недорого хранить и использовать свои данные в любом размере. Для стандартного взаимодействия с большинством приложений поддерживаются самые распространенные прикладные интерфейсы — S3 и Swift. Особенностями облачного хранилища являются возможность интеграции со множеством приложений, высокая надежность и экономичность хранения. Отметим, что объем хранения данных практически не ограничен, что обеспечивает простую масштабируемость. Оплата услуги осуществляется только за фактически используемое место и исходящий трафик (скачивание файлов).

Основные направления использования хранилища:

— размещение резервных копий данных

— организация архивации документов

— хранение записей систем видеонаблюдения и подобных

— статический контент сайтов и приложений

— обмен документами и данными

Чем полезно хранилище?

1. Вы можете снизить нагрузку на сайт или приложение, освободив вычислительные мощности перенеся контент и другие возможные файлы в хранилище.

2. Резервное копирование в хранилище происходит на трех независимых серверах, что повышает безопасность хранения.

3. С помощью хранилища предприятия могут организовать обмен данными между сотрудниками компании, подрядчиками и заказчиками — это поможет оптимизировать бизнес-процессы.

Следующей Oblako.kz планирует ввести услугу «Мониторинг». Она позволит контролировать доступность серверов из любых точек земного шара. К системе можно подключить любой физический и виртуальный сервер, арендуемый у различных провайдеров. Принцип работы прост — вы можете получить информацию о доступности, проблемах и работоспособности оборудования более продвинутым методом, чем базовый (обычно это «пинг», отправленный на сервер). Заказчики смогут детально просматривать статусы различных серверов и сервисов, например, почтовой службы или веб-сервера. Провайдер обещает появление услуги в первой половине августа.