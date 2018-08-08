Онлайн-слежение за импортными товарами внедрят в Кыргызстане

Такая процедура позволит контролировать правильность уплаты налогов.

В Кыргызстане планируется внедрить систему онлайн-отслеживания всех импортных товаров — разработана концепция внедрения IT в таможенные и налоговые процедуры. Ожидается, что весной 2019 года она уже будет внедрена. Об этом сообщил министр экономики Олег Панкратов, передает Sputnik.

«Как только товар попадет на территорию Кыргызстана, сразу будет создан электронный сопроводительный документ, в котором указываются цена, наименование и другие сведения. Все сделки с этим товаром налоговая будет отслеживать в онлайн-режиме. Если он уйдет за рубеж, на сервер поступит соответствующая информация, а если его продадут конечному потребителю, это будет видно через контрольно-кассовую машину», — пояснил министр.

Таким образом государственная налоговая служба будет отслеживать движение товаров в онлайн-режиме, что позволит контролировать правильность уплаты налогов. Панкратов уточнил, что на первом этапе внедрения проекта планируется отслеживать только импортные товары, а со временем и остальные.