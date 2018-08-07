Объем рынка электронной коммерции составил 101 млрд тенге

В РК приняты законодательные нормы, которые ведут к увеличению оборота безналичных платежей.

В АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» рассказали о развитии электронной коммерции в Казахстане. За первое полугодие в РК зарегистрирована 171 новая площадка интернет-торговли, а количество покупателей возросло до 1,5 млн человек, передает Digitalkz.

Для стимулирования безналичной оплаты разработана система упрощенного механизма мобильных платежей. Данная система позволяет осуществлять платежи и переводы денег по номеру мобильного телефона, обеспечивает моментальное и круглосуточное проведение платежей, исключает сбор межбанковских комиссий (запуск в пилотном режиме — в августе 2018 года).

В настоящее время на казахстанском рынке электронной коммерции работает около 1700 интернет-магазинов, а количество покупателей составило 1,5 млн человек. Что же касается объема розничной торговли, то за пять месяцев 2018 года он достиг 3,53 трлн тенге. Для сравнения: за аналогичный период в 2017 году эта цифра составляла — 3,135 трлн тенге. Из них объем электронной торговли составил 44,6 млрд. тенге или 1,4%.

Чтобы простимулировать предпринимателей заниматься электронной торговлей, были приняты законодательные нормы, которые ведут к увеличению оборота безналичных платежей. Кроме этого разработаны необходимые меры по защите прав потребителей в сфере электронной торговли. Это позволило за 5 месяцев 2018 года довести до 101 млрд. тенге объем рынка электронной торговли, что составило 2,9% от общего объема розничного товарооборота.