Услуги интернет-связи обошлись казахстанцам в 120 млрд тг за полгода

Каждый абонент принес web-провайдерам в среднем 44 тысячи тенге.

По итогам I полугодия услуги интернет-провайдеров по предоставлению доступа к всемирной сети составили 119,7 млрд тг — на 7,3% больше, чем годом ранее. Почти три четверти услуг (73,5%) по официальным данным пришлось на две столицы — 61 млрд тг на Алматы (на 2,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее), и 27 млрд тг на Астану (сразу на 41% больше, чем год назад), передает «Finprom».

Количество интернет-абонентов выросло за месяц на 2,1%, до 2,75 миллиона по итогам июня текущего года. Это на 11,9% больше, чем годом ранее, и сразу на 54% больше, чем 5 лет назад. Средний чек на одного абонента составил в среднем 43,6 тысячи тенге за полугодие, против 45,4 тыс. тг за январь–июнь 2017.

За весь прошлый год объем услуг интернет-связи составил 228,6 млрд тг — на 10,7% больше, чем в 2016 году. Число абонентов выросло на 10,4%, до 2,6 миллиона, их плотность достигла 14 единиц на 100 человек.

Напомним — Казахстан находится на 94 месте в мировом рейтинге по скорости интернета. Средняя скорость в РК составляет 4,45 Мбит/с.