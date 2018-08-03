Free Wi-Fi в самом центре Алматы

Современное общество немыслимо без смартфонов и портативных гаджетов, а интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но, к сожалению, не всегда есть к нему доступ.

В большинстве европейских и некоторых странах СНГ есть специальные зоны с публичным Wi-Fi, где любой желающий может подключить свой гаджет и наслаждаться высокоскоростным интернетом. В Алматы объектов с бесплатным интернетом пока совсем мало, но с каждым годом в рамках концепции Smart City таких мест будет больше.

Одним из первых мест, где расположена пешеходная зона с бесплатным Wi-Fi, стала улица Панфилова от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра. Данный проект реализован при поддержке Акимата города Алматы, казахстанским телекоммуникационным оператором АО «Kaztranscom» и мировым лидером в области сетевых технологий — компании «Cisco».

Основной задачей при реализации проекта было сохранение скорости интернета при максимальном количестве подключений, с чем успешно справилась услуга kSpot. Данная услуга поддерживает до 500 одновременных подключений при общей скорости интернета 10 Гбит/с.

Получение доступа к общественному Wi-Fi у жителей и гостей Южной столицы займет не больше минуты. Для этого необходимо в своем мобильном устройстве найти сеть «open-Almaty» и пройти несложную процедуру авторизации. Эта процедура является необходимым требованием Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С каждым годом благодаря таким инновациям город Алматы подтверждает статус современного и развитого мегаполиса, радуя своих жителей и привлекая иностранных гостей из ближнего и дальнего зарубежья.