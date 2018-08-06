Нацбанк объяснил, как будут работать платежи по номеру мобильного телефона в Казахстане

Мобильный телефон привяжут к банковскому счету или платежной карте.

Ранее глава финансового регулятора Данияр Акишев заявил о том, что при Нацбанке ведется создание системы, которая обеспечит проведение платежей между клиентами банков по номеру мобильного телефона. В ближайшее время Нацбанк планирует провести тестирование проекта с заинтересованными банками. Систему запустят в пилотном режиме в третьем квартале этого года, передает Sputnik.

«Для удобства клиентов платежи в рамках системы будут проводиться по упрощенным реквизитам (номер мобильного телефона, иной идентификатор) в режиме реального времени, круглосуточно. Платежи будут проводиться в тенге и сразу зачисляться получателю», — сообщили в Нацбанке.

Мобильный телефон, который укажет клиент, будет привязан к инструменту оплаты — банковскому счету, платежной карточке или электронному кошельку. Каждый банк самостоятельно установит тарифы за пользование сервисом моментальных платежей.