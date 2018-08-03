Телеком наращивает инвестактивность

Объем капвложений за первое полугодие обогнал прошлый год сразу более чем на четверть.

По итогам I полугодия объем капитальных инвестиций в сферу информации и связи составил 30,2 млрд тг. Это на 25,2% больше, чем годом ранее (с учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 19,1%). По данным Finprom, наибольший объем пришелся Алматы — 10,9 млрд тг, что немного меньше (-5,7%), чем в аналогичном периоде годом ранее.

На втором месте — Атырауская область. Примечательно, что здесь объем капвложений вырос год к году сразу почти в 14 раз, до 5,6 млрд тг. Замыкает тройку регионов-лидеров Астана — 5,4 млрд тг, на 52,5% больше, чем годом ранее.

Сразу 98,9% капвложений обеспечили сфере телекома собственные средства бизнеса — 20,8 млрд тг, +27,1% год-к-году. 1,1% составили бюджетные средства, 0,1% — заемные.

В прошлом году инвестактивность в сфере связи пошла в рост впервые после сильного двухлетнего упадка в кризисный период. Показатели текущего года явно закрепляют позитивную динамику. Ввод в действие основных средств — т. е. законченных строительством и введенных в действие предприятий, зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения; машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря и т. д. — подтверждает рост инвестактивности.

После спада в посткризисном 2016 году, 2017 год показал рост год-к-году сразу на 48,5%. Показатели первого полугодия 2017 превысили показатели аналогичного периода 2016 на 13,2%. За I полугодие текущего года было введено основных средств на 24,7 млрд тг — на 36,1% больше, чем год назад.