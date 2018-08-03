Крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция заработает в Сарани

Она будет введена в эксплуатацию в конце ноября 2018 года.

Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Сарани близится к завершению. Предприятие станет крупнейшим в Центральной Азии. Об этом сообщил аким города Ержан Темирханов, передает «Литер».

«Монтажно-строительные работы находятся в активной фазе с начала лета этого года. На площадке работают около 300 человек. Сейчас производятся работы по установке свай. 10 тысяч уже смонтировано. В конце ноября проект будет завершен. Все идет по плану, сложностей с реализацией проекта нет», — рассказал Ержан Темирханов.

Строительство солнечной электростанции стартовало 7 июня 2017 года. Предприятие займет площадь 160 гектаров, на которой разместятся 370 тысяч фотовольтаических панелей. Ожидаемая проектная мощность в год должна составить 145 млн кВт/ч. Проект реализуется по инициативе представителей Европейского союза Яна Зонненшайна (Чехия), Арнольда Беренса (Германия) и Душана Подгорски (Словакия). Базовыми партнерами являются компании «Шнайдер Электрик» и «Грасс Инжиниринг» (Германия).

Станция строится за счет частных иностранных инвестиций, общий объем которых составляет порядка 340 млн долларов.