Прибыль Astel в первом полугодии 2018-го несколько снизилась

Компания отчиталась за первые шесть месяцев текущего года, разместив на KASE (Казахстанская фондовая биржа) консолидированный отчет о совокупном доходе (в т.ч. дочерних компаний) по состоянию на 30 июня.

Исходя из опубликованного документа, заметно, что выручка компании составила 4,7 млрд тенге. Это на 4% меньше, чем в первом полугодии 2017 года. Валовая прибыль компании составила 1,74 млрд тенге, что на 5,3% меньше того, что компания получила за аналогичный период 2017-го. Изучая другие компоненты отчета, можно заметить некоторое увеличение расходов на реализацию, а также общих и административных расходов в Astel и дочерних предприятиях компании. В то же время, зафиксирован доход от курсовой разницы (около 25,6 млн тенге).

Прибыль Astel и дочерних предприятий компании составила чуть более 948 млн тенге. И это на 8,3% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Соответственно, снизилась прибыль и на простую акцию по итогам первого полугодия текущего года — до 4023 тенге против 4384 тенге годом ранее.

Нераспределенная прибыль компании по состоянию на 30 июня 2018-го составляет около 6,9 млрд тенге, а собственный капитал — 7,2 млрд.

В целом, за 6 месяцев текущего года объем всего рынка связи в Казахстане составил 358,8 млрд тенге против 338,4 млрд тенге за тот же период 2017-го. Рост составил 6%. Таким образом, пока он растет быстрее экономики (прогноз роста ВВП Казахстана по итогам 2018 года — 3,8%).