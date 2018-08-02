У Алма ТВ новый генеральный директор

Недавно в компании сменился и совет директоров.

27 июля совет директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» принял решение о назначении Пахомова Вадима Игоревича генеральным директором компании. До последнего времени исполняющим обязанности генерального директора был Жумабаев Нуржан Мергенбаевич. Йоханнес Франке, который руководил компанией с января 2017 года, снят с должности решением совета директоров 18 апреля.

Ранее Вадим Пахомов являлся председателем совета директоров компании. Решением единственного акционера совет директоров был изменен, о чем компания сообщила 30 июля.