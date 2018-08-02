По итогам июня 2017-го, объем транзакций в интернете составил почти 211 млрд тенге.

Напомним, что 2017 год оказался прорывным для платежных карт. Сильная динамика в ушедшем году произошла по позиции «объем безналичных операций по картам» — рост трехкратный — с 122,5 млрд тенге в январе до 367 млрд тенге по итогам декабря. Не менее внушительный рост произошел по позиции «транзакции в интернете». В январе 2017-го количество транзакций составило 3,9 млн, а в декабре этого же года уже 11,5 млн, то есть, здесь рост почти трехкратный. Далее — объем транзакций в интернете. Начался год на скромной отметке — около 37 млрд тенге, но с сентября рост ускорился. В итоге рост объемов декабря к объему января 2017-го составил почти 4,7 раза! Наконец, средний чек по транзакциям в интернете. Год начинается на отметке среднего чека 9419 тенге, а завершается на отметке 14957 тенге. Рост объемов декабря к объему января 2017-го составил, таким образом, почти 59%. Посмотрим на то, что принес нам июнь и первое полугодие 2018-го.

По состоянию на 1 июля 2018 года эмитирование платежных карт осуществляло 25 банков и АО «Казпочта» — они выпускают и распространяют платежные карты международных систем (доля которых составляет 99,6%): VISA, MasterCard, UnionPay и American Express. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карты и локальных систем («Народный Банк Казахстана» и «Ситибанк Казахстан»). Понятно, что их доля исчезающе мала.

По состоянию на 1 июля 2018 года в обращении находится 21,3 млн платежных карт, а количество их держателей составило 18,3 млн человек (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2017 года — рост на 27,1% и 21,2%, соответственно). Наиболее распространенными являются дебитные карты — их доля составляет 81,8%, доля кредитных — 15,5% (этот показатель имеет тенденцию к росту). На долю дебитных карт с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 1,5% и 1,2%, соответственно.

После этой вводной информации самое время посмотреть на первое полугодие 2018 года пристальнее и сравнить его итоги с аналогичным периодом 2017-го.

Начнем с количества операций в интернете по картам. В первом полугодии 2018-го это почти 72,7 млн единиц против 30,1 млн за аналогичный период прошлого года. Рост первое полугодие 2018 к первому полугодию 2017-го (далее возможно использование сокращения — п/п) составил 142%. Как заметно, количество транзакций из месяца в месяц меняется в течение полугодия 2018-го в довольно узком диапазоне, какая-то выраженная динамика отсутствует.

Объем операций в интернете по картам составил, соответственно, 1,06 трлн тенге против 341,4 млрд. Рост п/п здесь просто ошеломляющий — 210%. Кстати, впервые по итогам июня больше половины от всех безналичных платежей по картам — это транзакции в интернете.

Разумеется, такое серьезное увеличение объема операций в интернете при, в общем-то анемичном росте количества транзакций, не мог не оказать решающего влияния на средний чек — если в начале года средний чек слегка не дотягивал до 13 тысяч тенге, то в июне вырос до отметки чуть менее 17 тысяч тенге. Как уже отмечал, увеличение среднего чека, это, конечно, не только и не столько вопрос доверия потребителей к платежным картам, но и результат некоторого улучшения экономической ситуации в стране.

Идем дальше — объем безналичных операций по картам в целом. Динамика довольно интересная — в первом полугодии 2018-го это более 414 млрд тенге против 194 млрд тенге в первом полугодии прошлого года. Рост — более, чем двукратный. А с января по июнь 2018-го объем таких операций вырос почти на 100 млрд тенге. И, как уже отмечалось выше, более половины в этом объеме — это операции в интернете.

Далее анализируем объем операций по выдаче наличных. В первом полугодии 2018-го — это 6,15 трлн тенге, а в первом полугодии 2017-го — 4,87 трлн. Рост составил 26,3%. Констатируем, что при всех успехах «безнала», сценарий, когда платежная карта остается кратчайшим мостом между безналичными и наличными деньгами все еще доминирует — разница в объемах между безналичными платежами и операциями по снятию наличных — трехкратная, то есть, на каждый тенге, потраченный в интернете, приходится 3 тенге, снятые в банкомате в виде наличных.

И средний чек операций по снятию наличных. Здесь какой-то выраженной динамики не наблюдается — год начали на отметке 48873 тенге, а полугодие закрыли на отметке 49716 тенге.

То есть, здесь по аналогии с количеством операций в интернете, показатель меняется в узком диапазоне.

В сухом остатке

Очевидно, что недоверие к платежным картам остается в прошлом. Онлайн-транзакции экономят много времени — будь то коммунальные услуги, оплата обязательных платежей или банальное пополнение баланса мобильного телефона. Второе, как уже не раз отмечалось, — это заметные усилия банков, направленные на популяризацию платежных карт. Есть основания полагать, что они если и не переломили ситуацию, то, по крайне мере, задали дополнительное ускорение процессу.

Наиболее сильная динамика по итогам первого полугодия 2018-го заметна по нескольким позициям: объем операций в интернете, средний чек по операциям в интернете и объем безналичных операций по картам. А вот остальные показатели растут не так динамично, и более того — стагнируют. Очевидно, что тренд, направленный на увеличение доли безналичных платежей будет продолжать развиваться и далее. Возможно, не такими темпами, какие мы наблюдали в 2017-м и в первой половине 2018-го, но это будет заметный рост.

Если несколько абстрагироваться и провести параллели с тем, что происходит в вопросе платежных карт в Европе, то заметно, что от страны к стране доля безналичных платежей в потребительском сегменте варьируется в довольно широком диапазоне — во Франции это 50%, в Нидерландах — 52%, а Хорватии удалось достичь показателя в 90%. В России, согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, к 2020 году больше половины покупок будет оплачиваться безналичными способами.

В Казахстане эта доля пока исчисляется лишь единицами процентов.