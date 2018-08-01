Казахстан вошел в список стран с очень высоким уровнем развития электронного правительства

Тем не менее, среди стран-участниц рейтинга республика потеряла шесть позиций за два года.

Страны по всему миру продолжают добиваться успехов в усилиях по улучшению электронного государства и предоставлению публичных услуг в режиме онлайн. Новый доклад, опубликованный Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, показывает, как обстоит ситуация с развитием электронных государственных сервисов в 193 странах. Индекс развития электронного правительства (EGDI) измеряет то, как страны используют информационные и коммуникационные технологии для предоставления государственных услуг. Он отражает объем и качество онлайн-услуг, статус инфраструктуры электросвязи и существующий человеческий потенциал.

В глобальном масштабе почти две трети из 193 государств-членов ООН продемонстрировали высокий уровень развития электронного правительства с показателями EGDI в диапазоне 0,5-1. Доля стран с низким уровнем EGDI (в диапазоне от 0 до 0,25) снизился на 50%.

«Несмотря на некоторые успехи и крупные инвестиции в развитие электронных правительств, сделанные многими странами, цифровой разрыв сохраняется. Четырнадцать стран из шестнадцати с низкими баллами являются африканскими и относятся к группе наименее развитых стран. Средние баллы по региону для стран Африки и Океании значительно ниже среднемирового уровня EGDI 0,55, что составляет 0,34 для Африки и 0,46 для Океании. Это указывает на то, что цифровой разрыв может углубиться между людьми, имеющими доступ к интернету и онлайн-услугам, и теми, у кого его нет», — обращают внимание авторы отчета.

В 2018 году Дания (EGDI 0,915), Австралия (EGDI 0,9053) и Республика Корея (EGDI 0,901) вышли на первые места рейтинга и возглавили группу из 40 стран, где уровень EGDI был оценен как «Очень высокий» (показатель EGDI выше 0,75). Кроме того, Дания набрала максимальный балл (1) по оценке онлайн-сервисов, а Австралия — по оценке человеческого капитала.

В рейтинге этого года Казахстан оказался в группе стран с очень высоким рейтингом, заняв 39 место (EGDI 0,7597). Тем не менее, по сравнению с 2016 годом РК опустилась на шесть позиций, а по сравнению с 2014 годом — на 11 позиций. К слову, в 2014 году РК заняла 28 место в рейтинге, вырвавшись вперед на целых десять позиций с 2012 года. И вот, в 2018 году Казахстан ухудшил свой показатель, опустившись ниже уровня 2012 года. Согласно свежему индексу, показатель развития онлайн-сервисов в Казахстане — 0,8681 (он также оценен как очень высокий), ИКТ-инфраструктуры — 0,5723, человеческого капитала — 0,8388.

Индекс ИКТ-инфраструктуры и его компоненты в Казахстане:

— Число подписчиков фиксированной телефонии на 100 жителей: 21,85

— Число абонентов сотовой связи на 100 жителей: 141,96

— Процент лиц, пользующихся интернетом: 74,59

— Число подписчиков ШПД на 100 жителей: 13,06

— Число активных подписчиков мобильного ШПД на 100 жителей: 74,23

В подгруппе топ-десяти стран Азии Казахстан по развитию электронного правительства оказался на восьмом месте, опередив лишь Кувейт и Малайзию. На первых трех местах в этой подгруппе — Корея (EGDI 0,9010, 3 место в общем рейтинге), Сингапур (EGDI 0,8812, 7 место в общем рейтинге) и Япония (EGDI 0,8783, 10 место в общем рейтинге). Кроме того, в отчете отмечается, что у Казахстана самый высокий показатель EGDI в группе стран, не имеющих выхода к морю.

В этом году в исследовании, помимо стран, начали оценивать развитие электронного правительства в 40 городах мира. Они были отобраны на основе географического охвата и численности населения. Индекс LOSI — это многокритериальный индекс, состоящий из 60 индикаторов. Он включает как усилия городов по развитию онлайн-услуг для граждан, так и оценку муниципальных веб-сайтов (наполненность контентом, наличие языковых версий, простота навигации, поддержка мобильных версий и т. д.). В тройку лидеров по этому индексу вошли Москва, Кейптаун и Таллинн. Казахстан в этом индексе представляет Алматы. Город оказался на 25 месте с общим показателем 35. То есть, в Алматы отмечено 35 из 60 индикаторов развитости электронного правительства. По технологическому показателю город соответствует 11 индикаторам, по контентному показателю — 19 индикаторам, по предоставлению услуг — всего трем индикаторам, по участию и вовлеченности жителей — трем индикаторам. В целом, Алматы вошел в группу городов с «высокой» развитостью онлайн-сервисов в области электронного правительства.

Составители отчета полагают, что существует положительная корреляция между уровнем доходов страны и рейтингом электронного правительства. Страны с высоким уровнем дохода имеют очень высокие или высокие показатели EGDI. Страны с более низким доходом продолжают отставать из-за относительно низкого уровня развития всех компонентов индекса.

«В докладе рассматривается вопрос о том, как электронное правительство может содействовать комплексной политике и услугам в трех измерениях устойчивого развития. Он служит инструментом, позволяющим странам учиться друг у друга, определять области силы и проблемы в области электронного правительства и формировать политику и стратегии в этой области. Он также направлен на содействие обсуждению межправительственными органами, включая Генеральную Ассамблею ООН и Экономический и социальный Совет, вопросов, связанных с электронным правительством, и критической ролью ИКТ в процессах развития», — отметили представители Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.