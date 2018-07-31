В Алматы представили HP Omen X, Spectre, Envy и Pavilion Gaming

Новая линейка ноутбуков демонстрирует широкие возможности для различных задач пользователей.

27 июля компания HP совместно с Intel представила в Казахстане новые устройства на базе процессоров семейства Core. В новую линейку HP вошли лучшие игровые решения и премиальные модели — игровой ноутбук HP Omen X с возможностью разгона частоты процессора и оперативной памяти, тонкий ноутбук с сенсорным экраном HP Spectre, ультрабук HP Envy и многофункциональный ноутбук для работы, игр и хобби HP Pavilion Gaming.

Новые устройства оснащены рядом полезных функций, которые по достоинству оценят геймеры, бизнесмены и люди с творческими профессиями:

— HP Omen X с графическим чипсетом NVIDIA GeForce серии GTX 10 на базе процессоров Intel Core 7 поколения. Устройство имеет механическую клавиатуру со светодиодной подсветкой и глубиной нажатия 2,5 мм, которая способна распознать одновременное нажатие любого количества клавиш. Корпус Omen X имеет три плоскостных прорези охлаждения и два встроенных вентилятора. Таким образом циркуляция воздуха проходит от боковых отверстий к тыльной стороне, что не несет дискомфорта геймерам (правшам или левшам).

— HP Envy с уникальной поворотной петлей для лучшей вентиляции и ввода текста, работают на процессорах Intel Core 8 поколения. Модификации ноутбуков с диагональю 13 и 17 дюймов могут работать от одной зарядки 14 и 10 часов соответственно. Ультрабуки весят чуть больше одного и трех килограмм в зависимости от диагонали дисплея. Помимо перечисленного, устройства оснащены двусторонним разъемом USB Type-C, а для защиты данных владельца на сенсорной панели расположен невидимый сканер отпечатка пальцев — Secure Pad.

— HP Spectre толщиной всего в 10,4 мм и весом в 1,1 кг оснащен четырехъядерными процессорами Intel Core i5/i7 8 поколения. Тонкий корпус со скрытыми петлями на одной оси вместил в себя емкий гибридный аккумулятор, позволяющий работать до 10,4 часов без зарядки. Сенсорная 4K панель имеет мгновенный отклик на прикосновения и стойка к царапинам за счет закаленного стекла Corning Gorilla Glass. HP Spectre с функцией Windows Hello распознает владельца и не позволит посторонним людям получить доступ к документам и файлам, хранящимся в памяти устройства.

— HP Pavilion Gaming на базе процессоров Intel Core i7 8 поколения с дискретным графическим адаптером имеет дисплей с диагональю 15,6 дюймов, оснащен технологией Audio Boost и аудиосистемой Bang& Olufsen, что создает 100%-й эффект погружения в процесс.