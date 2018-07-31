Уровень пиратства в Казахстане удерживает свои позиции

Стоимость пиратского софта в стране оценивается в 62 миллиона долларов.

Во всем мире организации используют программное обеспечение для улучшения своего бизнеса, роста прибыли, выхода на новые рынки и получения конкурентных преимуществ. Однако зачастую этим усилиям мешает широкое использование нелицензионного программного обеспечения и угрозы информационной безопасности, которые его сопровождают. Чтобы лучше понять последствия использования нелицензионного ПО, BSA подготовила «Глобальное исследование рынка программного обеспечения за 2018 год. Управление программным обеспечением: гарантии безопасности, возможности для бизнеса». В нем приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 000 домашних пользователей, сотрудников и CIO в указанных регионах.

Исследование выявило, что нелицензионное программное обеспечение по-прежнему широко распространено. Общемировой показатель пиратского софта, установленного на персональных компьютерах составил 37%, что всего на 2% меньше, чем в 2016 году. Стоимость нелицензионного ПО сократилась на 8%, до 46,3 млрд долларов. Авторы отчета отмечают, что нелицензионное программное обеспечение становится все более рискованным и дорогостоящим. Вредоносы, которые ему сопутствуют, обходятся компаниям по всему миру почти в 359 миллиардов долларов в год.

В Казахстане уровень нелицензионного софта продолжает держаться на довольно высоком уровне. По итогам 2017 года этот показатель составил 74% — он вырос на 1% относительно 2015 года. Стоимость пиратского софта в стране оценивается в 62 миллиона долларов. Стоит отметить, что показатели нелицензионного ПО во всем мире снизились на 101 рынке, и выросли всего на шести, куда и вошел Казахстан.

В целом, регион Центральной и Восточной Европы, наравне с Азиатско-Тихоокеанским регионом, демонстрирует наиболее высокий уровень нелицензионного программного обеспечения — 57%. Самый высокий показатель — у Армении (85%), затем следуют Молдова (83%) и Белоруссия (82%). Самые же низкие показатели в регионе — у Чешской Республики (32%) и Словакии (35%). В России уровень пиратства составил 62%.

В общемировой картине странами с наименьшим распространением нелицензионного ПО стали США (15%), Япония (16%), Новая Зеландия (16%), Люксембург (17%), Австралия (18%), Австрия (19%), Швеция (19%). А самый высокий уровень — у Ливии (90%), Зимбабве (89%), Венесуэлы (89%), Йемена (88%), Армении (85%), Ирака (85%), Бангладеш (84%).

«Организации во всем мире упускают из виду экономические выгоды и преимущества, связанные с информационной безопасностью, которые предоставляет эффективно управляемое программное обеспечение. Компаниям следует внедрять решения для управления программными активами (SAM) для оценки программного обеспечения в своих сетях, что, в свою очередь, позволит снизить риск кибератак и поможет увеличить доходы», — прокомментировала отчет Виктория Эспинель, президент и главный исполнительный директор BSA | The Software Alliance.

В целом, в BSA говорят о возможности роста прибыли до 11% и снижении на 30% ежегодных расходов на ПО для тех компаний, которые предпринимают определенные шаги на пути улучшения управления программным обеспечением.