Нариман Мукушев: «Мы создали единое электронное хранилище договоров»

Государство дает возможность заключить трудовой договор, лишь предъявив удостоверение личности

Вице-министр труда и социальной защиты РК Нариман Мукушев рассказал о работе, которая ведется министерством труда и социальной защиты в сфере цифровизации. На данный момент определены две цели: трудоустройство граждан по удостоверению личности и полный отказ от использования бумажных трудовых книг, передает Курсив.

«Представьте знакомую всем ситуацию: приходишь устраиваться на работу, а там говорят, что для начала необходимо принести диплом, затем справку формы 086У и прочее-прочее. Это очень сложный процесс. Теперь же государство дает возможность заключить договор, лишь предъявив удостоверение личности», — отметил вице-министр.

Переведенные в электронный формат трудовые договоры позволят исключить бумажные трудовые книжки, вести профиль работника в онлайн-режиме, подтверждать компетенцию работника и получать информацию о формальной занятости граждан, которая будет включать только дату заключения договора. Это значит, что гражданам не нужно переживать о сохранении своей трудовой книжки до пенсионного возраста. Доказать свой стаж теперь будет легко посредством электронного нововведения.

«Мы создали единое хранилище договоров. Разработали сервисы и предложили рынку интегрироваться к нам. Мы ставили цель, в том числе, не только добиться получения услуг, не прибегая к сбору документов, но и стимулировать IT-рынок. Мы предлагаем выгодные условия рынку, чтобы он рос и развивался» — пояснил вице-министр.

Также инновационные договоры подразумевают переход взаимодействия между работодателем и работником в электронный формат. В таком случае государство может сразу проактивно реагировать на разного рода изменения в сфере трудоустройства. В случае, если гражданин потерял работу, данные о нем сразу будут выводиться на электронную биржу труда.

В электронном договоре, в соответствии со статьей 28 Трудового кодекса, будут все реквизиты бумажного носителя — реквизиты сторон, условия труда, размер заработной платы, права и обязанности работника и работодателя. Подписываться такой договор будет электронной цифровой подписью.