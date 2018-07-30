Арти Отс, глава Кселл, уйдет с должности

В компании уже сообщили о том, кто станет новым главным исполнительным директором.

Арти Отс, который являлся главным исполнительным директором АО «Кселл» с 2014 года, уйдет со своей должности 13 августа 2018 года. Новый глава компании уже объявлен — это Райнер Ратгебер.

Райнер Ратгебер имеет обширный международный опыт в телекоммуникационной отрасли. До прихода в Кселл он был генеральным директором Ufone, дочерней и мобильной компании Pakistan Telecom. В период с 2013 по 2016 год Райнер работал коммерческим директором в Etisalat (Эмиратская телекоммуникационная и спутниковая компания). До этого он занимал ряд руководящих должностей в Deutsche Telekom AG и T-Mobile International AG.

«Я рад присоединиться к АО „Кселл“, ведущей мобильной компании, работающей в динамичной экономике Казахстана. Я очень надеюсь на плодотворную работу с командой Кселл и сосредоточусь на непрерывном предоставлении высококачественных услуг клиентам компании и приумножении ценности компании для акционеров», — прокомментировал свое назначение Райнер Ратгебер.

Сообщается, что назначение вступит в силу после получения разрешения от соответствующих государственных органов. В переходный период в качестве главного исполнительного директора будет действовать Мансурджон (Мансур) Хамидов, вице-президент Fintur Markets в компании Telia.

«Мы очень рады, что Райнер займет должность исполнительного директора Кселл. Его огромный международный опыт в телекоммуникационном секторе на разных рынках будет очень способствовать росту и развитию компании. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Арти за его вклад в компанию. Его опыт и лидерские навыки были бесценны для Кселл в течение последних четырех лет в очень сложное для компании время», — отметил Ян Эрик Рудберг, председатель совета директоров АО «Кселл».