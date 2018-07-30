В Алма ТВ сменился совет директоров

Новому составу поручено обеспечить полное и всестороннее выполнение обязательств компании перед партнерами и сотрудниками.

Решением акционера АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (с торговой маркой «Алма ТВ») в компании произошла смена совета директоров. С 27 июля он действует в следующем составе: Талгат Шакенов, Ержан Тунгушбаев (в качестве независимых директоров) и Нариман Смаилов. Ожидается, что с новым руководством компания упрочит свои лидерские позиции в сегменте предоставления услуг телевидения, а также нарастит долю в других сегментах телекоммуникационного рынка Казахстана.

Талгат Шакенов является признанным экспертом в области телекоммуникаций и обладает обширным опытом в данной сфере. В настоящее время возглавляет телекоммуникационную компанию TV Commerce (оператор спутникового телевидения). Ержан Тунгушбаев обладает 25-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций, IT и TV-индустрии и является одним из пионеров телекоммуникационного бизнеса в Казахстане. География реализованных проектов, помимо Казахстана, включает Великобританию, Италию и Камбоджу. Нариман Смаилов обладает обширным опытом работы в корпоративных финансах. Имеет квалификацию Chartered Financial Analyst (CFA), присвоенную Институтом дипломированных финансовых аналитиков (CFA Institute). В разные годы работал в Halyk Finance, Deloitte TCF и других крупных компаниях.

Перед новым советом директоров и управляющей командой во главе с вновь назначенным генеральным директором стоит задача повысить эффективность и прибыльность актива, обеспечить защиту интересов кредиторов, усовершенствовать финансовую дисциплину и снизить долговую нагрузку до приемлемого для отрасли уровня, в том числе путем рефинансирования имеющейся задолженности на взаимовыгодных условиях. Помимо этого, новому совету директоров поручено обеспечить полное и всестороннее выполнение обязательств компании перед партнерами и сотрудниками.

«С учетом глобального тренда на цифровизацию, а также постоянно растущего спроса на услуги связи, привлекательность телекоммуникационного рынка для бизнеса трудно переоценить. Бренд „АЛМА ТВ“ обладает богатой историей, широкой сетью, большой узнаваемостью. Поэтому у „АЛМА ТВ“ есть огромные перспективы и огромный потенциал, для максимальной реализации которых и привлечено новое руководство. Убежден, что позитивные сдвиги от этого решения наши клиенты почувствуют уже в ближайшем будущем», — прокомментировал Талгат Шакенов, председатель совета директоров.

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» работает в Казахстане с 1994 года и предоставляет услуги телевидения и интернета в 20 городах. В июне текущего года специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал банкротом Asset Invest, которая владеет пакетом акций «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан». Позднее представители компании заявили о попытках ее рейдерского захвата.