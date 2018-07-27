Перевести медицинские справки в электронный формат планируют до конца года в Астане

Это делается для борьбы с нелегальной продажей справок.

В целях борьбы с липовыми медицинскими справками и книжками предлагается переводить информацию о прохождении медосмотра в электронный формат. Об этом на заседании Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщила руководитель департамента АДГСПК РК по Астане Жазира Жылкышиева, передает Kazpravda.kz.

«Департамент национального бюро 12 мая выявил ОПГ, в которой подделывали медицинские справки 086у. На сайтах OLX и ВКонтакте размещались объявления о том, что продаются данные справки. Были порядка 80 печатей врачей, 200 санитарных книжек, рулоны флюорографических снимков, более 1000 медицинских справок, которые можно было купить, оплатив три тысячи тенге, а с доставкой на дом — пять тысяч, то есть все это можно было в открытом доступе покупать», — отметила Жылкышиева.

Были сделаны рекомендации в министерство здравоохранения РК и министерство труда и социальной защиты населения РК.

«Мы дали рекомендации, чтобы все было в электронном виде. В настоящее время создана информационная база по справке 086у, при которой поликлиники заносят все данные проходивших медосмотр. Также в минтруда вносят изменения, чтобы работодатели при приеме на работу смотрели по этой базе. Я могу смело утверждать, что в поликлинике № 10 93% электронных паспортов уже сделали на пациентов. Думаю, вся эта работа завершится до конца года во всех медицинских учреждениях столицы», — заключила Жылкышиева.