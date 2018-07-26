В Туркестане и Кентау внедрили электронную запись в школы

Цифровизация системы образования снижает коррупционные риски.

В Туркестанской области 358 детских садов охвачены проектом по автоматизации процесса формирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные учреждения. Пока это четвертая часть от общего числа дошкольных учреждений региона (всего их 1371), однако уже к концу 2018 года в автоматизированную систему попадут все 100%. Такие данные в ходе брифинга привел руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Бастар Ескараев, передает «Литер».

Кроме того, во всех школах региона (901), внедрена система трудоустройства педагогов. Она позволяет автоматизировать отбор учителей на вакантные должности, конкурс директоров школ и даже набор технического персонала.

«С июля в общеобразовательных школах Туркестана и Кентау внедрена автоматизированная услуга „Прием документов и зачисление в организации образования для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования“. Система позволяет сократить посещения школы родителями за счет электронных документов, обеспечить сбор полных данных об ученике через электронный паспорт школьника и повысить эффективность труда педагогов за счет сокращения бумажной отчетности. Всего же цифровизация системы образования снижает коррупционные риски за счет оказания 18 госуслуг в электронном виде», — отметил Бастар Ескараев.

Как известно, для повышения компьютерной грамотности школьников и обучения их навыкам программирования партией «Нұр Отан» инициирован проект «Бесплатные IT-классы для детей». В этом году проект охватит 3200 учеников, 1000 из которых проживает в сельской местности. В Туркестанской области планируется открыть 20 IT — классов — восемь в городах и 12 в райцентрах. Первые шесть классов уже открыты и успешно работают на базе педуниверситета в Шымкенте.

Однако существуют и проблемы, которые планируется решать поэтапно. К примеру, на один компьютер в области приходится почти 12 учеников, а 30% техники устарело и требует замены.

«В 2018 году для оснащения школ планируется приобретение 1454 комплектов (компьютер, проектор, экран). На эти цели выделен 721 млн тенге. Также планируется закуп 1500 единиц BilimBook и 189 интерактивных панелей. На их приобретение выделено из областного бюджета 607 млн тенге, срок поставок — август 2018 года. В результате нагрузка на один компьютер снизится до 10,6 ученика. Работа в этом направлении будет продолжена», — пообещал начальник IT-отдела СПК «Онтустик» Султан Сембиев.

Активно переходят на «цифру» и медицинские организации Туркестанской области. На сегодня 49 объектов здравоохранения имеют 100% доступа к интернету, 64% рабочих мест оснащено компьютерами. Причем этот показатель обещают довести до 100% уже к декабрю. Для этого из местного бюджета выделены средства для приобретения 6188 компьютеров. 16 больниц и поликлиник (32%) полностью отказались от бумажного документооборота. В этих медорганизациях проведена интеграция с системами минздрава «Регистр прикрепленного населения», «Система управления ресурсами», «АИС поликлиника», «Электронный регистр стационарного больного», «Бюро госпитализации».

«Посредством мобильного приложения Damumed, в котором зарегистрировано около 59 тыс. пользователей, сделано 28 тыс. записей на прием к врачу, 1249 вызовов врача на дом. Эти меры позволят снизить живые очереди на 30%, визиты к врачу — в два раза», — подчеркнул Бастар Ескараев.