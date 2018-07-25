В Алматы обсудили цифровизацию финансового рынка

Новые технологии, системы безопасности, максимально упрощенная схема коммуникации с конечным потребителем финансовых услуг — все это возьмут на вооружение крупные финансовые организации страны.

24 июля в Алматы прошла конференция «Экономика будущего: цифровая трансформация финансового рынка Казахстана», посвященная вопросам развития отрасли микрофинансирования. В рабочую повестку вошли вопросы развития отрасли МФО, в частности ее цифровизация и безопасность, а также внедрение современных решений, ориентированных на интересы конечных потребителей финансовых услуг.

Марат Бекжанов, генеральный директор МФО Solva, отметил, что сфера МФО в Казахстане на сегодняшний день — самый прогрессивный финансовый институт, имеющий возможности быстро реагировать как на внутристрановые запросы, так и на глобальные тенденции. Естественно, что именно МФО стали флагманом продвижения и реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

Свое видение текущей ситуации и прогнозы по дальнейшей цифровизации отрасли представили казахстанские и зарубежные спикеры. По словам Бориса Батина, сооснователя и генерального директора финтех-группы ID Finance, зарубежные тенденции таковы, что все большее количество кредитных продуктов уходит в онлайн. Банки также активно идут в эту отрасль, инвестируют в технологии, чтобы предоставить клиенту наиболее удобный продукт.

«В конечном счете, все идет к минимизации физического контакта, физического присутствия клиента в отделении банка. Однако внедряют, обкатывают эти технологии небанковские организации, такие как ID Finance», — отметил Борис Батин.

Казахстанская финансовая система сейчас находится в активной трансформационной стадии, согласно госпрограмме «Цифровой Казахстан». По мнению Олжаса Кундакбаева, генерального директора «Подпиши. Онлайн», облачные решения для цифровизации документооборота технически готовы, нужно дорабатывать методы внедрения на государственном уровне.

«Механика отрабатывается совместно с государственными финансовыми структурами, Национальным Банком РК», — пояснил он.

Цифровизация страны положительно скажется на привлечении инвесторов. Петерис Микельсон, представляющий инвестиционную платформу Mintos (Латвия), положительно отозвался о емкости и привлекательности кредитного рынка страны для иностранного капитала и поделился планами относительно сотрудничества с МФО Казахстана.

Цифровизация в формате МФО — это проекционная отработка наиболее успешных международных кейсов в режиме обратного масштабирования. Новые технологии, системы безопасности, максимально упрощенная схема коммуникации с конечным потребителем финансовых услуг — опытные отработанные схемы казахстанских организаций микрофинасирования позволят внедрить цифровые форматы финансовых услуг как в сознание потребителей, так и в крупные финансовые организации страны.