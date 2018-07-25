В Казнете выявили более 200 опасных сайтов

Соответствующее уведомление было направлено в Казахский центр сетевой информации.

Комитет по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК направил уведомление в Казахский центр сетевой информации для принятия мер в отношении 288 казахстанских интернет-ресурсов, на которых зафиксированы взломы, фишинг-страницы и вредоносное программное обеспечение. Выводы министерства были сделаны на основе информации службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Кроме того, в Казнете прекращено функционирование 124 доменных имен в связи с неустранением ранее выявленных нарушений.

«Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется проверять свои компьютеры антивирусными средствами. Также рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение, использовать надежные пароли и хранить их в секрете», — напомнили в МОАП РК.