В ЕАЭС создадут систему онлайн-разрешения споров по вопросам защиты прав потребителей

Такую инициативу озвучили участники консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по вопросам защиты прав потребителей.

Система онлайн-разрешения споров сделает предложения в рамках электронной коммерции более привлекательными для потребителей, ведь они получат возможность оперативно решать все возникающие трудности.

«Институт медиации функционирует во всех странах Евразийского экономического союза, но пока эта система не переведена в цифровой формат. Создание пилотного проекта по онлайн-разрешению споров даст Союзу дополнительные преимущества. В начале этой работы нам предстоит объяснить бизнесу, зачем нужна такая система, и четко прописать порядок разрешения споров», — отметил Игорь Гаевский, директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК.

Представители стран-участниц Евразийского экономического союза поддержали предложение. Планируется, что система онлайн-разрешения споров будет запущена на базе офиса управления цифровыми проектами Союза.