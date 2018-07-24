Премьер-министр провел встречу с представителями IТ-сообщества

Обсуждались основные этапы масштабной работы по цифровизации экономики.

Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями IТ-компаний по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Особое внимание было уделено таким вопросам, как создание инновационного кластера международного технопарка IТ-стартапов Astana Hub, подготовка отечественных кадров, информационная безопасность, выделение инновационных грантов для IТ-стартапов, поддержка экспортного потенциала отечественных IТ-услуг и устранение барьеров, препятствующих деятельности отечественных IТ-компаний, передает Kazpravda.kz.

Представители бизнеса поделились своим видением развития отечественной цифровой индустрии и задали ряд вопросов. Среди них — упрощение процедур госзакупок товаров, работ и услуг, господдержка отечественных IТ-компаний, совершенствование механизмов ГЧП, стимулирование электронной коммерции, развитие конкуренции среди IТ-компаний, а также вопросы модернизации системы образования с уклоном на развитие навыков для цифровой экономики.

В ходе встречи с комментариями выступили заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, вице-министр финансов Руслан Енсебаев. По итогам мероприятия Бакытжан Сагинтаев ознакомился с презентационными стендами о возможностях 20 отечественных IТ-компаний.