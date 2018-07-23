Beeline представил решения в сфере IoT на Международном конгрессе архитекторов

Один из основных трендов развития мегаполисов — технологии умных измерительных приборов.

Beeline поддерживает программу цифровизации Казахстана, внедряя технологические решения, нацеленные на развитие «умных городов» и улучшение качества жизни граждан. Одна из таких инноваций — система дистанционного сбора показаний счетчиков. Технология удаленного учета потребления газа в реальном времени была продемонстрирована на Международном конгрессе архитекторов в Астане. Мероприятие посетили эксперты в области построения«умных городов», архитекторы и представители городского управления.

«Цифровизация домохозяйства происходит на базе энергоэффективных сетей передачи данных Narrow-Band IoT. Это перспективная технология для развития „умных городов“. Она работает в лицензируемом диапазоне частот и поддерживает высокую степень безопасности соединения между устройствами, что особенно важно при двухсторонней коммуникации» — отметил Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Beeline Казахстан.

Дистанционный сбор данных уже внедряется в одном из районов Астаны. В будущем планируется, что такие системы дистанционного учета появятся в каждом доме по всему Казахстану.