Следите за новостями

Цифра дня

№74 — РК в Глобальном инновационном индексе

В Алматинской области опробовали комбайны без водителей

Экспериментальное крестьянское хозяйство опробовало комбайны, способные убирать хлеб без комбайнеров.

20 июля 2018 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Полностью автоматизированный комбайн John Deere S760 убрал зерно на опытном поле. Инновационные комбайны будут работать в «Инновационном агротехническом парке для реализации точного земледелия». Это пилотный проект минсельхоза, перед которым поставлена задача увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза. Достичь цели чиновники хотят с помощью внедрения передовых технологий, отработанных в развитых странах, передает Sputnik.