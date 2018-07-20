В Алматинской области опробовали комбайны без водителей

Экспериментальное крестьянское хозяйство опробовало комбайны, способные убирать хлеб без комбайнеров.

Полностью автоматизированный комбайн John Deere S760 убрал зерно на опытном поле. Инновационные комбайны будут работать в «Инновационном агротехническом парке для реализации точного земледелия». Это пилотный проект минсельхоза, перед которым поставлена задача увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза. Достичь цели чиновники хотят с помощью внедрения передовых технологий, отработанных в развитых странах, передает Sputnik.