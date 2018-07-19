Chocofamily привлек 350 млн тенге на развитие нового проекта «Рахмет»

Средства в капитал вложили действующие акционеры.

Холдинг Chocofamily привлек 350 млн тенге инвестиций при оценке $30 млн. Средства в развитие нового мобильного приложения «Рахмет», которое было запущено несколько месяцев назад, вложили действующие акционеры холдинга Chocofamily Мурат Абдрахманов и Demus Capital. С момента основания в 2011 году холдинг привлек $4 млн инвестиций, включая средства последнего раунда.

Глава Chocofamily Рамиль Мухоряпов заявил, что «Рахмет» стал самым быстрорастущим проектом холдинга. Привлеченный капитал будет направлен на масштабирование проекта, в том числе на международные рынки. К концу текущего года планируется подключить 10 000 партнеров и уже к весне собрать 1 млн пользователей.

«Аудитория „Рахмет“, с точки зрения и партнеров, и пользователей, принципиально новая категория для нас. Значимая часть аудитории пользователей приложения ранее не сталкивалась с продуктами Choco. Мы видим, что собираем самую активную и платежеспособную аудиторию Казнета, и хотим познакомить ее с нашими партнерами», — рассказывает основатель холдинга, Рамиль Мухоряпов.

Согласно озвученным цифрам, Chocofamily демонстрирует стабильный рост — не менее 60% в год. За 2017 год оборот холдинга вырос с 11 млрд тенге до более 18 млрд тенге. В 2018 году компания ожидает рост оборота до 55 млрд тенге. В 2018 году планируется провести международную экспансию сразу двух проектов — Chocotravel и «Рахмет», ведутся переговоры по привлечению иностранного капитала.