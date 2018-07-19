В Казахстане создан эталонный стандарт Smart City

В правительстве обсудили, какими будут «умные города» страны.

Министерство информации и коммуникаций разработало «эталонный» стандарт Smart City. Это документ, который включает принципы взаимодействия регионов с центральными госорганами посредством ИТ-проектов, архитектуру взаимодействия, а также методы сбора и обработки данных правительством, передает Sputnik.

В целом данный подход позволит внедрить востребованные продукты и технологии, решающие приоритетные задачи, создать условия для экономического и социального роста региона, сэкономить финансовые средства за счет внедрения апробированных решений, развить отечественный ИТ-рынок, оценить зрелость «умного города».

Уже сейчас в регионах внедрены информационные системы медучреждений, е-дневники, электронная постановка в очередь и распределение детей в детские сады. Проект «умные города» уже дает свои результаты. В Павлодарской области наблюдается тенденция роста успеваемости школьников. Так, по проекту родители получили доступ к онлайн-журналам и дневникам. За 2017-2018 учебный год в регионе успеваемость выросла с 77 до 80%.

Согласно данным мининформа, отечественные разработчики программного обеспечения и поставщики ИКТ-услуг активно принимают участие в цифровизации регионов. Например, в медицинской сфере существует порядка 22 медицинских информсистем, а в образовательной сфере около 16 подрядчиков конкурируют и ежемесячно предлагают решения с большим количеством сервисов и возможностей.

Сегодня в Актюбинской области реализуется концепция Smart City Актобе по пяти направлениям: система образования, цифровая энергетика и ЖКХ, Интеллектуальная транспортная система, Безопасный город и Цифровой акимат.

В Шымкенте проект Smart City динамично реализуется по пяти направлениям: образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт и безопасность. В городе для 459 детских садов внедрена автоматизированная система приема детей, также во всех школах внедрена система электронного журнала и дневника. Кроме того, в Шымкенте рабоатет автоматизированная система отбора педагогического состава «T-hunter».

«В результате жалобы сократились на 90%, повысилось качество педагогического состава. Самое главное — устранены коррупционные риски», — отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

В сфере здравоохранения ведется работа по отказу от всеобщей бумажной отчетности. В рамках цифровизации ЖКХ 100% жилых домов Шымкента обеспечены вычислительными устройствами водоснабжения. Также ведутся работы по внедрению единой системы видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта и нейронной системы.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев выразил уверенность, что Шымкент наряду с Астаной и Алматы поделится опытом в освоении методов цифровой коммуникации с городами и районными центрами других областей.