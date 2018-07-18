Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2018 года

За первое полугодие 2018-го операторы заработали на 20,3 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Январь–июнь 2018-го

В целом, за 6 месяцев текущего года весь рынок связи в Казахстане составил 358,8 млрд тенге против 338,4 млрд тенге за тот же период 2017-го. Рост составил 6%. Таким образом, он растет существенно быстрее экономики.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в Казахстане в январе–июне 2018 года составили 13,8 млрд тенге, что на 3% меньше объема аналогичного периода 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 20 млрд тенге (на 3,8% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 16 млрд тенге (на 24% больше); от интернета — 119,7 млрд тенге (на 7,3% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 17,6 млрд тенге (на 8,6% больше); от услуг мобильной связи — 108,8 млрд тенге (на 2,6% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 62,8 млрд тенге (на 10,6% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июне 2018 года приходятся на интернет (33,35%) и мобильную связь (30,32%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,51%.

Как заметно, три крупнейших сегмента концентрируют 81,18% всех доходов рынка телекоммуникаций.

Июнь 2018-го

В июне 2018-го предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 60,15 млрд тенге против 57,5 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в июне 2017-го — рост составил 4,6%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2018 года составила 2,5 млрд тенге, что примерно на 1,4% больше июня 2017-го. Местная телефонная связь — 3,3 млрд тенге (на 3% меньше объема июня 2017-го). От интернет-услуг операторы выручили 20,15 млрд тенге (на 7,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,99 млрд тенге (на 9,2% больше); от услуг мобильной связи — 17,95 млрд тенге (на 1% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг — 10,42 млрд тенге (на 7,8% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам июня 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3528,3 тысяч единиц (в мае — 3578,1 тысяч единиц — снижение продолжается); абонентов сотовой связи — 26869 тысяч единиц (в мае — 26599 тысяч единиц — также заметно снижение), из них 13763 тысяч единиц имеют доступ в интернет — это 51,2% всей абонентской базы (в мае — 13814 — заметно небольшое сужение базы); абонентов фиксированного интернета — 2745,5 тысяч единиц (в мае — 2689,8 тысяч единиц — и тут заметно снижение). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам июня 2018-го составила почти 147% (население Казахстана — 18,28 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше — около 292%.

Несколько слов в качестве резюме. Рынок пока остается в хорошей форме, растет выше ВВП. Но при более пристальном рассмотрении заметно, что темпы его роста замедляются, и в 2019 год вряд ли мигрируют. Вряд ли встряхнет рынок и одобрение регулятором поглощения «Кселл» — «Казахтелеком», вероятно, будет очень осторожен, стремясь сохранить существующий статус-кво.