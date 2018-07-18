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Сегодня временно перестанут вещать телерадиоканалы

АО «Казтелерадио» приносит извинения за неудобства.

18 июля 2018 09:07, Profit.kz
Рубрики: Связь

Сигналы казахстанских телерадиоканалов 18 июля временно могут пропадать. Об этом предупредили в АО «Казтелерадио».

«Уважаемые абоненты! 18.07.2018 года с 03:00 до 17:00 (время Астаны) в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО «Казтелерадио» будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радиосигнала. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении компании.