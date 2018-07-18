К общественному WiFi в Узбекистане нельзя будет подключиться анонимно

Доступ предоставляется только при идентификации личности пользователей.

Мининфоком разработал правила оказания услуги передачи данных, которые вступят в силу в октябре этого года. Документ уже опубликован на сайте уациональной базы данных законодательства. Документом регламентирован порядок предоставления доступа к WiFi. Так, к примеру, организатор услуги WiFi может предоставлять ее как на платной так и бесплатной основе своим клиентам или посетителям. При этом продолжительность сессии доступа не должна превышать 24 часа, передает Repost.uz.

«Доступ к WiFi предоставляется только при идентификации личности пользователей, и с ведением учета используемых веб-ресурсов (log-файлов). Для этого будут применяться соответствующие аппаратно-технические меры», — говорится в сообщении.

Идентификация личности пользователей будет проходить по их номеру мобильного телефона или иным регистрационным данным, осуществленным по документам, удостоверяющим личность (авиа и железнодорожные билеты, данные о регистрации в гостинице и так далее). Для идентификации по телефонному номеру на этот номер отправляется одноразовый SMS-пароль и осуществляется аутентификация пользователя. Срок активации пароля — не более 10 минут. При этом будет обеспечена тайна информации.