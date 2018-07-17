С помощью Telegram теперь можно прикрепиться к поликлинике и записаться на прием к врачу

В Telegram-боте портала eGov появилось три новых услуги.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске трех услуг министерства здравоохранения РК через Telegram-бот @EgovKzBot. Теперь с помощью бота граждане смогут прикрепиться к поликлинике, записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом. Таким образом, количество услуг и сервисов, доступных через Telegram-бот, достигло десяти.

Напомним, что через бот можно получить адресную справку, справку об участии физического лица в других юридических лицах, справку о несудимости, справку о наличии либо отсутствии недвижимости и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество. Кроме того, можно запросить информацию о размере базовой пенсионной выплаты и проверить социальный статус.

Для получения услуг необходимо зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», т. е. привязать свой номер телефона в личном кабинете портала eGov и осуществить запуск бота в мессенджере Telegram на своем гаджете. Далее, с помощью отправки заранее определенных команд и подтверждения через SMS-код, можно запрашивать справки и информацию сервисов с возможностью их перенаправления на электронную почту пользователя.

На текущий момент на Telegram-бот подписаны 8218 человек, которые с момента его запуска совершили 8517 запросов. При возникновении вопросов во время получения услуг через @EgovKzBot, можно обратиться в единый контакт-центр, который консультирует граждан по номеру 1414 на круглосуточной и бесплатной основе.