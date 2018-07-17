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В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата соответствия

Каждый телефон должен пройти проверку в «Таджикстандарте».

17 июля 2018 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Продажа мобильных телефонов без соответствующего разрешения, в частности сертификата соответствия, запрещена. Об этом заявила заместитель начальника службы связи Таджикистана Адолат Абдурахмонзода, передает CA-NEWS.

«Продавцы мобильных телефонов обязаны получить сертификат соответствия. Каждый телефон перед продажей должен пройти проверку в „Таджикстандарте“, и реализовываться только после получения соответствующего сертификата», — отметила Адолат Абдурахмонзода.

По ее словам, за нарушения данного предписания уже понесли наказание четверо продавцов мобильных телефонов.