В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата соответствия

Каждый телефон должен пройти проверку в «Таджикстандарте».

Продажа мобильных телефонов без соответствующего разрешения, в частности сертификата соответствия, запрещена. Об этом заявила заместитель начальника службы связи Таджикистана Адолат Абдурахмонзода, передает CA-NEWS.

«Продавцы мобильных телефонов обязаны получить сертификат соответствия. Каждый телефон перед продажей должен пройти проверку в „Таджикстандарте“, и реализовываться только после получения соответствующего сертификата», — отметила Адолат Абдурахмонзода.

По ее словам, за нарушения данного предписания уже понесли наказание четверо продавцов мобильных телефонов.