Оплата с мобильного баланса теперь доступна абонентам Kcell

Клиенты Kcell и Activ обслуживаются разными биллинг-системами, именно поэтому абоненты Activ получили доступ к мобильным финансам гораздо раньше.

Абоненты Kcell получили возможность оплачивать более 150 различных видов услуг, покупать товары, оплачивать парковки, проезд в общественном транспорте и многое другое с мобильного баланса. Напомним — абоненты Activ оплачивают услуги с баланса с 2016 года.

«Мы провели большую работу для того, чтобы внедрить оплату товаров и услуг с мобильного баланса для пользователей бренда Kcell. Клиенты Kcell и Activ обслуживаются двумя разными биллинг-системами (программное обеспечение для технического обслуживания абонентских номеров), поэтому нам потребовалось время, чтобы постепенно запустить мобильные финансовые сервисы для всех абонентов компании. И мы рады сообщить, что теперь все наши клиенты могут использовать мобильный баланс, оплачивая услуги и товары через финансовый портал Mobimoney.kz, через SMS и на сайтах наших партнеров», — поделился Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

ТОП-8 услуг для оплаты с мобильного баланса у абонентов компании выглядит следующим образом:

— Пополнение платежных счетов в букмекерских конторах

— Снятие наличных с мобильного баланса в отделениях АО «Казпочта»

— Оплата проезда в общественном транспорте в Алматы

— Платное продвижение объявлений на сайте по продаже/покупке автомобилей и недвижимого имущества

— Оплата парковок в Астане и Алматы

— Покупка внутриигрового дополнительного снаряжения и оборудования в онлайн-играх

— Пополнение баланса мобильного номера

— Покупка билетов на мероприятия

Кселл планирует увеличить количество услуг для оплаты — это услуги электронного правительства, платные автодороги. Список доступных для оплаты услуг и партнеров можно узнать на сайте Mobimoney.kz.

«Это просто — мобильный телефон всегда под рукой, быстро — номер мобильного номера всегда в голове, безопасно — подтверждение покупки или оплаты всегда проходит через SMS. С запуском возможности оплаты с мобильного баланса для абонентов Kcell мы делаем еще один шаг в развитии МФС, цифровизации Казахстана и улучшении сервиса для клиентов. Быстрое решение вопросов и каждодневных дел помогает эффективно распределять задачи и посвящать больше времени себе, семье или любимому делу. Перевести решение рутинных вопросов в онлайн-пространство — это хороший шаг, чтобы быть мобильным», — отметил Арти Отс.

Технологическим партнером сервиса Mobimoney является финтех-компания «WOOPPAY».