Приложение для аналитики судебных актов появится в РК

Жакип Асанов призвал палату предпринимателей к совместной работе по поиску подрядчика.

IT-продукт для цифровой аналитики судебных актов, разработают в Казахстане до конца текущего года. Об этом на совещании по итогам работы судов республики за первое полугодие 2018 года рассказал председатель верховного суда РК Жакип Асанов, передает Kazpravda.kz.

«Главное — ясность правосудия. Мы внедрим IT-продукт для цифровой аналитики наших актов. В этом плане мы должны учиться у генпрокуратуры. Что даст этот IТ-продукт? Мы будем видеть данные по отмененным актам судьи. Это позволит определять его компетентность, сравнивать решение судьи по схожим делам, узнавать нагрузку на судей, число оправдательных и обвинительных приговоров. То есть, наша задача — быть полностью прозрачными, сделать прозрачными все судебные акты», — заявил Асанов.

Кроме того, по его словам, нововведение будет полезно не только для прокуроров, судей и адвокатов, но также и для простых граждан, экспертов и даже бизнеса.

«Для этого никаких бюджетных денег не нужно. Существует много структур, которые готовы нам это разработать, а потом своим потребителям продавать, как это делается в Германии. Нужно отдать в рыночную среду. Я бы попросил „Атамекен“ в этом смысле помочь нам, поработать, используя опыт генпрокуратуры. На рынке очень много компаний, которые готовы взяться за это дело. Может быть, мы вместе с „Атамекеном“ устроим такой конкурс и отдадим предпочтение тем, кто предлагает лучшие условия», — заключил Асанов.