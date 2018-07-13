Казахстан занял 74 место в Глобальном инновационном индексе

Авторитетный анализ публикуется с 2008 года и основывается на более чем 30 источниках.

Казахстан поднялся сразу на четыре позиции по сравнению с прошлым годом в Глобальном инновационном индексе по версии международной бизнес-школы INSEAD. В рейтинге, который публикуется ежегодно, Казахстан занял 74 место. В топ-5, кроме традиционных резидентов списка (Швейцарии, Нидерландов, Швеции и Великобритании) в этом году вошел Сингапур, передает Zakon.kz.

Двадцатку стран с самым высоким индексом замыкают Канада, Норвегия и Австралия — 18, 19 и 20 позиции. Примечателен рост инновационного индекса Китая — сразу на пять пунктов с прошлого года. В этом году страна оказалась на 17 строчке.

Авторитетный анализ публикуется с 2008 года и основывается на более чем 30 источниках. Основные индикаторы рейтинга — ресурсы и условия для проведения инноваций в странах, и достигнутые за счет внедренных инноваций результаты.