Электронные карты полей созданы в Карагандинской области

Систематизированный комплекс данных по каждому угодью охватил уже более девяти тысяч полей.

Электронные карты полей создали в Караганде. Это позволит контролировать рациональное использование пахотных земель, расход бензина и рассчитывать точное количество необходимых посевных материалов, передает «Литер».

Электронные карты полей — это систематизированный комплекс данных по каждому угодью, включающий в себя точные границы и характеристики. Создавать их начали в феврале этого года. На сегодняшний день готовы карты 9,6 тысяч полей общей площадью 1 миллион 208 тысяч 200 гектаров. Полностью работа завершена в восьми районах и пяти городах: Абайском районе, Каркаралинском, Нуринском, Шетском, Жанааркинском, Бухар-Жырауском, Актогайском, Улытауском, Караганде, Шахтинске, Жезказгане, Сарани и Сатпаеве.

«Практическая ценность электронных карт состоит в том, что с их помощью можно проследить за рациональным использованием пахотнопригодных земель, оптимизировать расходы бензина, планировать севооборот, рассчитывать точные дозы удобрений, планировать необходимое количество посевного материала. В перспективе можно будет осуществлять распределение дизтоплива для проведения полевых работ в электронном виде на веб-портале Minagro.kz, что исключает прямой контакт между сельхозпроизводителем, акиматом и оператором. Отсюда — справедливое распределение дизтоплива, в зависимости от площади земель и площади фактических посевов за прошедший год, подтвержденное космоснимками. Подписание договора купли-продажи и оформление заявки осуществляется в режиме оnline», — рассказал Сагынжан Апакашов, руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области.

Данные электронных карт полей будут браться за основу при оказании государственных услуг и внедрении элементов точного земледелия. В будущем в Карагандинской области планируют создать аналогичную карту пастбищных угодий.