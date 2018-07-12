Холдинг «Зерде» объявил о выплате дивидендов за 2017 год

В доход республиканского бюджета перечислено почти 700 млн тенге.

В соответствии с приказом министерства информации и коммуникации Республики Казахстан № 306 от 3 июля 2018 года принято решение выплатить дивиденды за 2017 год единственному акционеру АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“». Их размер составляет 699 603 400 (Шестьсот девяносто девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста) тенге.

Сумма дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2017 год составила 9,39 тг. Согласно приказу, перечисление дивидендов в доход республиканского бюджета необходимо обеспечить в десятидневный срок с даты подписания приказа. Сообщается, что выплата произведена в полном размере 11 июля, в денежной форме путем безналичного перечисления.