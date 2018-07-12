Алексей купил Arbuz

Основатель сервисов Ticketon и Aviata полностью выкупил проект и намерен заняться его активным развитием.

Алексей Ли, сооснователь сервисов Aviata и Ticketon, представил свой новый проект — Алексей приобрел сервис доставки продуктов Arbuz.kz. Сумма сделки не называется, но известно, что вложены собственные средства покупателя.

Онлайн-супермаркет доставки продуктов питания, бытовой химии и детских товаров был запущен в 2011 году. Как сообщил Алексей, около года назад основатели Aviata инвестировали некоторую сумму в этот онлайн-сервис в рамках Aviata Ventures. В течение 2017 года команда анализировала бизнес-процессы и функционал площадки, вследствие чего пришла к выводу, что проект имеет большой потенциал развития.

«В июне 2018 мы приняли решение выкупить проект полностью и привнести туда все те знания и опыт, которые мы получили при построении Aviata и Ticketon. При принятии решения о вложении инвестиций в этот проект, нас привлекли два ключевых фактора — отлаженная доставка день в день, и очень клиентоцентричная культура, сложившаяся внутри команды, начиная от менеджеров на линии и заканчивая курьерами» — отметил Алексей Ли.

Помимо Алексея в команду Arbuz.kz вошли Марина Воробьева, управляющий директор сервиса, и Мадина Мазина — в качестве члена совета директоров.

На сегодняшний день ежедневные объемы доставок сервиса по Алматы составляют около 50. Ожидается, что в течение года проект выйдет на уровень свыше 1000 доставок в день. С ростом количества заказов предусмотрено дальнейшее снижение цен и сокращение сроков доставки. Вместе с тем, по словам Алексея, формировать цены на уровне дискаунт-супермаркетов при данной модели бизнеса не представляется возможным, но многие позиции будут сопоставимы в цене.

Рассказывая об инфраструктуре компании, руководители проекта отметили, что Arbuz.kz недавно закончил оснащение склада площадью 350 кв. м. со всеми необходимыми условиями для хранения продукции. На данном этапе начинается работа над оптимизацией ассортимента. Большое внимание Arbuz.kz уделяет местным производителям — сервис будет выступать в качестве дистрибуционного канала для них, беря на себя все издержки по организации склада, логистики, обработке платежей. Кстати, как отметили спикеры, Arbuz старается предоставлять покупателям выбор из самых качественных продуктов. При получении заказа клиент может бесплатно отказаться от не понравившихся ему товаров, что особенно актуально при покупке овощей и фруктов.

Объемы рынка доставки продуктов питания в Казахстане спикеры не назвали, однако Алексей отметил, что этот рынок крайне не развит. Можно примерно оценить перспективу, если взглянуть на рынок доставки готовой еды. По оценке Chocofood, он составляет 30 млн долларов, а ежегодный рост — 20%. Этому рынку тоже есть, куда расти. Как пояснил Николай Щербак, директор Chocofood.kz, пользователи Chocofood в среднем совершают три заказа в год, тогда как в Великобритании, например, частота заказов у одного пользователя — три в месяц. Сегодня на Chocofood ежедневно совершается 1500 заказов, средний чек — 4500 тг. Доля Chocofood на рынке доставки составляет 20%, а на рынке FoodTech — 80%. Для сравнения — крупнейшей мировой компанией по доставке еды является компания Just Eat. В 2017 году ее доход составил 724 млн долларов, а число заказов превысило 172 миллиона. Напомним: чуть больше года назад холдинг Chocolife приобрел своего основного конкурента на рынке доставки еды — компанию Foodpanda. По условиям сделки была приобретена вся команда сервиса и клиентская база. К настоящему моменту бренда Foodpanda на казахстанском рынке не существует. Как пояснил Николай, команда Foodpanda полностью и успешно влилась в Chocofood.

На этом примере можно сказать, что в Казахстане на рынках доставки еды и продуктов питания крупным местным игрокам действовать значительно удобнее. Foodpanda входила в крупный международный холдинг, однако местный бизнес так и не развился. Сервис Arbuz.kz с момента своего основания, за семь лет, тоже не отметился какой-либо серьезной долей рынка. Алексей Ли настроен весьма оптимистично, говоря о намерении построить на базе Arbuz.kz онлайн-супермаркет, ориентируясь на микс Whole Foods / Ocado. Цели — ассортимент от доступных линеек до эко- и органической продукции, доставка в заданный час, отлаженность до уровня швейцарских часов.

Отвечая на вопрос о сосуществовании на рынке с супермаркетами, Алексей Ли подчеркнул, что не считает, что здесь присутствует прямая конкуренция, так как рынки несопоставимы: «Традиционный сегмент супермаркетов, особенно дискаунтеров, — огромен, и будет успешно существовать. Мы же нацелены на аудиторию, заработок которой является средним и выше среднего, у которой есть ощущение в постоянной нехватке временных ресурсов, а также желание распоряжаться своим временем более эффективно. У традиционных супермаркетов своя структура издержек и архитектура бизнеса, свой ассортиментный ряд. В любом случае, это отдельные компетенции, ведь мы работаем над построением модернизированного колл-центра, сборкой заказов день в день, разработкой мобильных приложений, и т. д.».